Егоров: «Вратарь Бабурин перейдет в «Краснодар»

Голкипер «Ростова» Егор Бабурин пополнит «Краснодар». Речь идет об аренде, сообщил инсайдер Сергей Егоров.
«У «быков» есть проблемы с голкиперами (Матвей Сафонов травмирован, а Евгений Городов не демонстрирует высокого уровня игры), Бабурин в «Ростове» не имеет постоянной игровой практики. Аренда будет оформлена завтра», – написал Егоров.
- В текущем сезоне РПЛ Бабурин провел 4 матча, пропустил столько же голов.
- Игрок брал РПЛ с «Зенитом».
- «Краснодар» идет в таблице 7-м.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова