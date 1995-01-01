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    Егоров: «Вратарь Бабурин перейдет в «Краснодар»

    Голкипер «Ростова» Егор Бабурин пополнит «Краснодар». Речь идет об аренде, сообщил инсайдер Сергей Егоров.

    «У «быков» есть проблемы с голкиперами (Матвей Сафонов травмирован, а Евгений Городов не демонстрирует высокого уровня игры), Бабурин в «Ростове» не имеет постоянной игровой практики. Аренда будет оформлена завтра», – написал Егоров.

    • В текущем сезоне РПЛ Бабурин провел 4 матча, пропустил столько же голов.
    • Игрок брал РПЛ с «Зенитом».
    • «Краснодар» идет в таблице 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 20:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1446

      ySS 21 секунду назад

      Когда в обороне есть Кайо и Сорокин, ни один вратарь не поможет.
      Да и тренер нужен команде

      0
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      Рейтинг: +20713

      Боцман59rus 17 минут назад

      Кубок России слили, ЛЕ собьют скоро и только теперь берут вратаря.....
      Главное вовремя спохватились

      0
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      Рейтинг: +748

      Хейтер Аларм 56 минут назад

      Егоров тварь! Калуцкого хотел скрысить!

      0
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      Рейтинг: +2516

      _Marqella_ 1 час назад

      Бабурин нормальный вратарь...С Сафоновым что то не понятное происходит..

      1
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