Егоров: «Вратарь Бабурин перейдет в «Краснодар»

Голкипер «Ростова» Егор Бабурин пополнит «Краснодар». Речь идет об аренде, сообщил инсайдер Сергей Егоров.

«У «быков» есть проблемы с голкиперами (Матвей Сафонов травмирован, а Евгений Городов не демонстрирует высокого уровня игры), Бабурин в «Ростове» не имеет постоянной игровой практики. Аренда будет оформлена завтра», – написал Егоров.