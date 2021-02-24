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Егоров: «Вратарь Бабурин перейдет в «Краснодар»

24 февраля 2021, 20:36
9

Голкипер «Ростова» Егор Бабурин пополнит «Краснодар». Речь идет об аренде, сообщил инсайдер Сергей Егоров.

«У «быков» есть проблемы с голкиперами (Матвей Сафонов травмирован, а Евгений Городов не демонстрирует высокого уровня игры), Бабурин в «Ростове» не имеет постоянной игровой практики. Аренда будет оформлена завтра», – написал Егоров.

  • В текущем сезоне РПЛ Бабурин провел 4 матча, пропустил столько же голов.
  • Игрок брал РПЛ с «Зенитом».
  • «Краснодар» идет в таблице 7-м.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Бабурин Егор
Комментарии (9)
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_Marqella_
1614189174
Бабурин нормальный вратарь...С Сафоновым что то не понятное происходит..
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Хейтер Аларм
1614190241
Егоров тварь! Калуцкого хотел скрысить!
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Боцман59rus
1614192608
Кубок России слили, ЛЕ собьют скоро и только теперь берут вратаря..... Главное вовремя спохватились
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ySS
1614193616
Когда в обороне есть Кайо и Сорокин, ни один вратарь не поможет. Да и тренер нужен команде
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САДЫЧОК
1614194946
Очень слабый вратарь ! Многократно видел его на тренировках Зенита !
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владимир миронов
1614195019
Сколько еще Мусаев будет экспериментировать? Бабурин быть может и лучше Городова, но Мусаев...
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Вомбат
1614196291
Как бы ни был плох Городов, Бабурина, как бедоносца, ему не превзойти. Бабурина не взяли бы забесплатно ни в один клуб, регулярно играющий в еврокубках. Ни в Яблонец, ни в Работнички, ни в Жилину, у которых бюджет 3 млн евро в год. А бюджет ФК Краснодар за 2020 финансовый год, между прочим, 120 млн евро. То же касается тренеров. Кононов, Шалимов, Мусаев...Кто еще хуже, как тренер, вставайте в очередь, вас ждут у Галицкого.
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vladimir-7
1614232307
Если Сафонов травмирован, то зачем его переводит в Краснодар-2?
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