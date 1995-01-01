«РБ-Спорт»: «Краснодар» не будет выкупать Бабурина у «Ростова»

Надо сказать спасибо! Думаю ГСН отблагодарил. Была конечно катастрофа с воротчиками. Теперь Матвей в строю и академия нам поможет.
Вратарь Егор Бабурин вернется из «Краснодара» в «Ростов».
По информации «РБ-Спорт», краснодарский клуб отказался от выкупа 27-летнего футболиста из-за непопадания в еврокубки.
В «Краснодаре» считают, что в РПЛ и Кубке России им хватит ресурсов собственной академии.
- Бабурина арендовали в конце февраля.
- Он пропустил 3 гола в 2 матчах.
- Рыночная стоимость голкипера – 1,2 миллиона евро.