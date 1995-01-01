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    «РБ-Спорт»: «Краснодар» не будет выкупать Бабурина у «Ростова»

    Вратарь Егор Бабурин вернется из «Краснодара» в «Ростов».

    По информации «РБ-Спорт», краснодарский клуб отказался от выкупа 27-летнего футболиста из-за непопадания в еврокубки.

    В «Краснодаре» считают, что в РПЛ и Кубке России им хватит ресурсов собственной академии.

    • Бабурина арендовали в конце февраля.
    • Он пропустил 3 гола в 2 матчах.
    • Рыночная стоимость голкипера – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1679

      Retiremen_VMF 38 минут назад

      Надо сказать спасибо! Думаю ГСН отблагодарил. Была конечно катастрофа с воротчиками. Теперь Матвей в строю и академия нам поможет.

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