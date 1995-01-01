«РБ-Спорт»: «Краснодар» не будет выкупать Бабурина у «Ростова»

Вратарь Егор Бабурин вернется из «Краснодара» в «Ростов».

По информации «РБ-Спорт», краснодарский клуб отказался от выкупа 27-летнего футболиста из-за непопадания в еврокубки.

В «Краснодаре» считают, что в РПЛ и Кубке России им хватит ресурсов собственной академии.