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«Ростов» отдал двух футболистов в аренду «Торпедо»

«Ростов» объявил о переходе вратаря Егора Бабурина и нападающего Максима Турищева в «Торпедо».

Оба футболиста арендованы московским клубом до лета 2023 года.

Перед уходом в другую команду Бабурин и Турищев продлили свои контракты с «Ростовом».

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Источник: сайт «Ростова»

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