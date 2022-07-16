«Ростов» отдал двух футболистов в аренду «Торпедо»

«Ростов» объявил о переходе вратаря Егора Бабурина и нападающего Максима Турищева в «Торпедо».

Оба футболиста арендованы московским клубом до лета 2023 года.

Перед уходом в другую команду Бабурин и Турищев продлили свои контракты с «Ростовом».