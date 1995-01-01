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    Бабурин, Терентьев, Мамаев – в основе «Ростова» на игру с «Зенитом»; Ерохин, Дзюба, Азмун выйдут у чемпионов

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

    «Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Хашимото, Альмквист, Комличенко.

    Запасные: Песьяков, Лукьянов, Лангович, Мухин, Мелeхин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Полоз, Тошевски.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Одоевский, Королeв, Чистяков, Круговой, Хотулeв, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Ростов Арене» (Ростов-на-Дону), которая начнется в 20:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии14
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      Рейтинг: +8629

      житель СПб 36 минут назад

      Ну что, главный тренер сборной за команду Ростова - уже есть определенный результат - пенальти. Ооочень спорный... Но он может сыграть злую шутку для Ростова: нередко бывает, что Зенит после такого очень злится. Будет ли так сегодня - посмотрим. Но если будет - жду еще 3 года в ворота Ростова.

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      Рейтинг: +7511

      GoLenaStop 42 минуты назад

      Уюппаный зенит, состоящий из БЫВШИХ игроков Ростсельмаша - желаю тебе получить радужную европейскую заалупу в твою вонюючую продажную сраку!
      Ублюдки, плять!
      Однозначно, отныне всегда против ссучей и ссынита!
      А, всем остальным - здоровья и спкнч.

      0
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      Рейтинг: +8629

      житель СПб > GoLenaStop 40 минут назад

      Зачем же Вы так? Как то от Вас такой терминологии не ожидал... Расстроили.

      0
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      Рейтинг: +8629

      житель СПб > житель СПб 35 минут назад

      Кстати, в составе Ростова - несколько бывших игроков Зенита...

      0
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      Рейтинг: +992

      R_a_i_n 1 час назад

      Срач ТВ снова вспоминает покер Шлюбы в ворота Тамбова)))

      0
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      Рейтинг: +2376

      ySS 1 час назад

      Бабурин в раме... чтобы не травмировать психику Песьякова?
      Мамай в основе... посмотрим

      0
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      Рейтинг: +24384

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ "учемпионов" ...эт что за команда, хто такие?

      0
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      Рейтинг: +13730

      Garrincha58 2 часа назад

      непонятно почему играет Ерохин

      0
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      Рейтинг: +8629

      житель СПб > Garrincha58 39 минут назад

      Потому что забил! Да и еще 2 раза забить мог. Но посмотрим во 2 тайме, что будет еще.

      0
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      Рейтинг: -294

      Аден 2 часа назад

      Ростову удачи, Е5 бЗденит Е5.

      3
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      Рейтинг: +50

      ryzhic07 2 часа назад

      А кто такой Хашимого?

      0
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      Рейтинг: +11181

      ilichkadr > ryzhic07 2 часа назад

      ХашимоТо - полузащитник.

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      Рейтинг: +50

      ryzhic07 > ilichkadr 2 часа назад

      да я в курсе. это был вопрос админам...

      0
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      Рейтинг: +5195

      BarStep 2 часа назад

      Нее, Серёга упёртый до нЕльзя., никого не слышит..

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