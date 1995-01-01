Бабурин, Терентьев, Мамаев – в основе «Ростова» на игру с «Зенитом»; Ерохин, Дзюба, Азмун выйдут у чемпионов

Ну что, главный тренер сборной за команду Ростова - уже есть определенный результат - пенальти. Ооочень спорный... Но он может сыграть злую шутку для Ростова: нередко бывает, что Зенит после такого очень злится. Будет ли так сегодня - посмотрим. Но если будет - жду еще 3 года в ворота Ростова.
Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».
«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Хашимото, Альмквист, Комличенко.
Запасные: Песьяков, Лукьянов, Лангович, Мухин, Мелeхин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Полоз, Тошевски.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
Запасные: Одоевский, Королeв, Чистяков, Круговой, Хотулeв, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Ростов Арене» (Ростов-на-Дону), которая начнется в 20:00 по Москве.