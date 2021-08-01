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  • Бабурин, Терентьев, Мамаев – в основе «Ростова» на игру с «Зенитом»; Ерохин, Дзюба, Азмун выйдут у чемпионов

Бабурин, Терентьев, Мамаев – в основе «Ростова» на игру с «Зенитом»; Ерохин, Дзюба, Азмун выйдут у чемпионов

1 августа 2021, 18:45
14

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Хашимото, Альмквист, Комличенко.

Запасные: Песьяков, Лукьянов, Лангович, Мухин, Мелeхин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Полоз, Тошевски.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Запасные: Одоевский, Королeв, Чистяков, Круговой, Хотулeв, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Ростов Арене» (Ростов-на-Дону), которая начнется в 20:00 по Москве.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Дзюба Артем Мамаев Павел Ерохин Александр Терентьев Денис Бабурин Егор Азмун Сердар
Комментарии (14)
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BarStep
1627833349
Нее, Серёга упёртый до нЕльзя., никого не слышит..
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ryzhic07
1627833584
А кто такой Хашимого?
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Garrincha58
1627834492
непонятно почему играет Ерохин
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Боцман59rus
1627835268
_ "учемпионов" ...эт что за команда, хто такие?
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ySS
1627836102
Бабурин в раме... чтобы не травмировать психику Песьякова? Мамай в основе... посмотрим
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R_a_i_n
1627838365
Срач ТВ снова вспоминает покер Шлюбы в ворота Тамбова)))
Ответить
GoLenaStop
1627840068
Уюппаный зенит, состоящий из БЫВШИХ игроков Ростсельмаша - желаю тебе получить радужную европейскую заалупу в твою вонюючую продажную сраку! Ублюдки, плять! Однозначно, отныне всегда против ссучей и ссынита! А, всем остальным - здоровья и спкнч.
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житель СПб
1627840439
Ну что, главный тренер сборной за команду Ростова - уже есть определенный результат - пенальти. Ооочень спорный... Но он может сыграть злую шутку для Ростова: нередко бывает, что Зенит после такого очень злится. Будет ли так сегодня - посмотрим. Но если будет - жду еще 3 года в ворота Ростова.
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