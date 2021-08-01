Бабурин, Терентьев, Мамаев – в основе «Ростова» на игру с «Зенитом»; Ерохин, Дзюба, Азмун выйдут у чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Хашимото, Альмквист, Комличенко.

Запасные: Песьяков, Лукьянов, Лангович, Мухин, Мелeхин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Полоз, Тошевски.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Запасные: Одоевский, Королeв, Чистяков, Круговой, Хотулeв, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Ростов Арене» (Ростов-на-Дону), которая начнется в 20:00 по Москве.