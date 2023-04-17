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    Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 23-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Локомотива», «Краснодара», «Спартака», «Динамо», «Факела», «Крыльев Советов» и «Торпедо».

    Вратарь: Егор Бабурин («Торпедо»);

    Защитники: Кристиан Рамирес («Краснодар»), Кайо («Краснодар»), Сергей Божин («Факел»), Гленн Бейл («Крылья Советов»);

    Полузащитники: Марио Митай («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Максим Глушенков («Локомотив»), Франсуа Камано («Локомотив»);

    Нападающие: Кейта Бальде («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101280

      zigbert 13 минут назад

      Игра Бальде становится более привлекательной. Божин и Бейл заслужили место в составе. Большинство конечно составляют игроки Локомотива, команда начинает двигаться в правильном направлении.

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      Рейтинг: +1570

      zarsm 1 час назад

      Осипенко вышел из чата

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      Рейтинг: +101280

      zigbert > zarsm 21 минуту назад

      Что и говорить, Осипенко провел матч надежно.

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