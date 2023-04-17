Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 23-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Локомотива», «Краснодара», «Спартака», «Динамо», «Факела», «Крыльев Советов» и «Торпедо».
Вратарь: Егор Бабурин («Торпедо»);
Защитники: Кристиан Рамирес («Краснодар»), Кайо («Краснодар»), Сергей Божин («Факел»), Гленн Бейл («Крылья Советов»);
Полузащитники: Марио Митай («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Максим Глушенков («Локомотив»), Франсуа Камано («Локомотив»);
Нападающие: Кейта Бальде («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив»).
Источник: WhoScored