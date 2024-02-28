Бабурин: «Карпин перед взвешиванием называл нас жиробасами»

Бывший вратарь «Ростова» Егор Бабурин рассказал о поведении тренера Валерия Карпина с игроками.

– Требования Карпина по весу на вратарей тоже распространялись?

– Конечно. Помню, как-то после тренировки были процедуры измерения жира и взвешивание. Мы, вратари, сели развязывать бутсы. Мимо проходит Карпин: «Ну что, жиробасы...» Мы тут же ответили: «Георгич, еще же не измерили ничего». Но Карпин продолжил: «Все равно жиробасы!» Хотя у вратарей проблем с весом не было. Я по крайней мере всегда следил за этими моментами.