«Краснодар» арендовал Бабурина у «Ростова» до конца сезона

Так что с Сафоновым случилось в итоге?
Вратарь «Ростова» Егор Бабурин продолжит карьеру в «Краснодаре».
Команды договорились об аренде 27-летнего голкипера до конца текущего сезона.
- Бабурин провел четыре матча за «Ростов» в текущем сезоне РПЛ.
- Вратарь – воспитанник «Зенита».
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
Голкипер Егор Бабурин будет выступать за «Краснодар».«Краснодар» и «Ростов» достигли договоренности об аренде Егора Бабурина. В настоящий момент все формальности урегулированы. Арендное соглашение вратаря продлится до 31 мая 2021 года.https://t.co/AdoMWs8KGz— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 25, 2021