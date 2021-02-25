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    «Краснодар» арендовал Бабурина у «Ростова» до конца сезона

    Вратарь «Ростова» Егор Бабурин продолжит карьеру в «Краснодаре».

    Команды договорились об аренде 27-летнего голкипера до конца текущего сезона.

    • Бабурин провел четыре матча за «Ростов» в текущем сезоне РПЛ.
    • Вратарь – воспитанник «Зенита».
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19241

      bset 1 час назад

      Так что с Сафоновым случилось в итоге?

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      Рейтинг: +246

      NotFound > bset 1 час назад

      Ну говорят травма и через пару недель вернется. Надеюсь что это так.

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      Рейтинг: +26682

      oyabun 2 часа назад

      Променять Сафонова на Бабурина! Ой, дураки..!!!

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      Рейтинг: +527

      Алекс636363 2 часа назад

      а тренера у кого арендовать? если сегодня краснодыр вылетит

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      Рейтинг: +246

      NotFound 2 часа назад

      Блин, ну был же Синицын, могли б его придержать до конца сезона. Тут ещё Адамова отдали в Сочи. А сами теперь с пенсионером Городовым мучаются. Ппц...

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      Рейтинг: +347

      Riot Zero > NotFound 1 час назад

      Синицын с Ростовом контракт подпишет сегодня.

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