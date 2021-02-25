«Краснодар» арендовал Бабурина у «Ростова» до конца сезона

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин продолжит карьеру в «Краснодаре».

Команды договорились об аренде 27-летнего голкипера до конца текущего сезона.

Голкипер Егор Бабурин будет выступать за «Краснодар».«Краснодар» и «Ростов» достигли договоренности об аренде Егора Бабурина. В настоящий момент все формальности урегулированы. Арендное соглашение вратаря продлится до 31 мая 2021 года.https://t.co/AdoMWs8KGz