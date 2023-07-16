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    Бабурин: «Миша Кержаков – просто пенальти-киллер!»

    Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин, ранее выступавший за «Зенит», оценил игру экс-партнера Михаила Кержакова в матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    – Смотрели Суперкубок?

    – Видел только первые 30 минут. Созванивался с Мишей Кержаковым, поздравил. Герой, пенальти-киллер! Он говорит, что выиграл пятый, шестой или седьмой Суперкубок. Он, по-моему, сам не знает, какой по счету.

    • Кержаков в серии пенальти в Казани отбил 2 удара.
    • Летом игрок продлил контракт с «Зенитом».
    • Бабурин с «Торпедо» выступает в Первой лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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