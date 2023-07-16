Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин, ранее выступавший за «Зенит», оценил игру экс-партнера Михаила Кержакова в матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

– Смотрели Суперкубок?

– Видел только первые 30 минут. Созванивался с Мишей Кержаковым, поздравил. Герой, пенальти-киллер! Он говорит, что выиграл пятый, шестой или седьмой Суперкубок. Он, по-моему, сам не знает, какой по счету.