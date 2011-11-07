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Даниэль Балан
Статистика
Даниэль Балан - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 1979 (47)
#26 | Защитник
170 см | 70 кг
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
22
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
07.11.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
04.11.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
2 : 0
27.10.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
14.10.2011
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
2 : 1
06.10.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
45'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0 : 1
03.10.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
25.09.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
4 : 3
22.09.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Факел
2 : 2
15.09.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Химки
2 : 1
12.09.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
0 : 5
06.09.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
29.08.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Черноморец
2 : 1
22.08.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
53'
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
12.08.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
2 : 0
11.07.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
65'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Оренбург
2 : 3
27.06.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Урал
2 : 0
24.06.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
17'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.06.2011
Волгарь
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
07.05.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
04.05.2011
Химки
1' - 90'
26'
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
0 : 0
07.04.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
2 : 1
04.04.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
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