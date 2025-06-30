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Зенит-2
Денис Терентьев
Новости
Денис Терентьев - новости
Зенит-2
13 августа 1992 (34)
#43 | Защитник
180 см | 70 кг
Россия
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Публикации
«Балтика» объявила об уходе четырех футболистов
2025.06.30 22:55
1
Фото
«Балтика» подписала трехкратного чемпиона России
2024.07.16 21:19
3
Фото
Опубликована сборная 6-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.08.28 12:59
4
«Ростов» расторг контракт с воспитанником «Зенита»
2023.06.30 13:48
2
Защитник «Ростова» Терентьев ответил, в чем феномен Карпина
2023.04.17 10:33
Терентьев: «Цель «Ростова» – выиграть медали РПЛ»
2022.07.18 18:45
2
«Ростов» выпустил на матч с «Уфой» Терентьева, Глебова, Соу; Ботака-Иобома, Кротов, Агаларов сыграют у гостей
2021.11.21 13:15
2
Фото
Терентьев впервые в карьере получил приз лучшему игроку матча РПЛ
2021.10.23 22:37
2
Бабурин, Терентьев, Мамаев – в основе «Ростова» на игру с «Зенитом»; Ерохин, Дзюба, Азмун выйдут у чемпионов
2021.08.01 18:45
14
Фото
Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2020.11.30 21:31
4
Зайнутдинов: «Терентьев попал коленом в висок. Я вырубился. Очнулся, когда уже несли на носилках»
2020.11.17 11:45
5
Терентьев, Мамаев, Еременко – в старте «Ростова»; у «Химок» выйдут Логашов, Мирзов, Глушаков
2020.10.25 15:32
5
«Зенит» продал «Ростову» Терентьева
2020.10.15 20:44
7
Медведев – о Рибалте: «Хотелось бы, чтобы он остался»
2020.10.14 22:59
2
Журналист Карпов: «Зенит» сможет выкупить Чистякова за 5 миллионов
2020.10.14 13:53
10
«РБ-Спорт»: Чистяков перейдет в «Зенит», Терентьев – в «Ростов»
2020.10.14 11:20
7
Sport24: трансфер Чистякова в «Зенит» сорвался из-за Терентьева
2020.10.07 12:44
5
«Зенит» и «Сочи» работают над обменом Терентьева на Заику
2020.10.04 13:23
15
Фото
Защитник «Зенита» Терентьев – о матче со «Спартаком»: «Сегодня будут шашлыки на «Открытие Арене»
2020.10.03 16:43
34
Bobsoccer: защитник «Зенита» Терентьев не перейдет в «Спартак»
2020.09.17 21:18
10
«РБ-Спорт»: «Спартак» рассматривает защитника «Зенита» Терентьева
2020.09.17 18:58
12
Круговой, Мостовой, Терентьев вернулись в «Зенит». Ловрен присоединится послезавтра
2020.07.31 09:17
9
Коченков, Магкеев, Мурило – в старте «Локомотива» на матч с «Уфой»; Круговой, Терентьев, Безденежных сыграют у гостей
2020.07.12 15:38
4
Bobsoccer: «Зенит» по окончании сезона вернет из аренды Мостового, Кругового и Терентьева
2020.06.14 14:17
7
Газизов: «Политика «Уфы» говорит о том, что надо уметь расставаться»
2020.02.28 10:41
1
«Зенит» отдал Терентьева в аренду «Уфе»
2019.09.02 23:21
4
Фото
Сантос будет выступать за «Зенит» под 3-м номером
2019.07.06 08:24
2
Бабурин, Терентьев, Джорджевич отправились на сбор «Зенита»
2019.06.18 19:10
5
Фото
«Переподписал». Терентьев с тачкой и вилами в руках пошутил о продлении контракта с «Зенитом»
2019.06.12 13:31
6
Фото
«Зенит» упомянул о Лодыгине, Терентьеве и Кокорине на чемпионской футболке. Они сыграли 85 минут на троих
2019.05.27 01:57
14
1
2
3
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Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
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Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
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В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
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Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
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В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
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