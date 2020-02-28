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  • Газизов: «Политика «Уфы» говорит о том, что надо уметь расставаться»

Газизов: «Политика «Уфы» говорит о том, что надо уметь расставаться»

28 февраля 2020, 10:41
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда защитник «Зенита» Данил Круговой присоединится к клубу, как удалось сохранить полузащитника Даниила Фомина, а также об аренде защитника Дениса Терентьева.

– Это удача, что зимой удалось сохранить Фомина в команде? Его агент сообщал, что были предварительные переговоры со «Славией», «Спартой»?

– Не могу сказать, что по нему с кем-то имели конкретную договоренность. Да, интерес к футболисту был и есть не только у названных вами клубов, но и у российских команд. Однако футболист принял верное решение остаться в «Уфе», понимая, что еще может здесь прогрессировать.

– «Спартак», «Динамо» интересовались игроком?

– Не могу об этом говорить. Это не совсем корректно.

– Летом удержать его будет труднее?

– Политика клуба говорит о том, что надо уметь расставаться. Если игрок продолжит расти, а предложение устроит нас, то все возможно.– Когда ждать Кругового в команде?– Думаю, сразу после игры с «Краснодаром» он присоединится к нам на тренировках в Сочи. С «Зенитом» обо всем договорились.

– Еще один игрок «Зенита» – Терентьев – находится у вас в аренде. Пока нет планов забрать его насовсем?

– Денис очень сильный игрок, он помогает нашей команде. Других комментариев пока нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Терентьев Денис Фомин Даниил Круговой Данил Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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paracetamol
1582892935
Живут за счет Зенита. Когда свои появятся?
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