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    Зайнутдинов: «Терентьев попал коленом в висок. Я вырубился. Очнулся, когда уже несли на носилках»

    Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

    – Момент видели сами, получился таким неприятным. После игры я сделал обследование: МРТ и КТ. Клубный доктор сообщил, что у меня есть сотрясение мозга. То есть, существует проблема. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, спасибо за поддержку!

    – Можно сказать, что тренерский и медицинский штабы в большей мере перестраховались, не отпустив вас на матчи сборной?

    – Первые дни все же у меня были головные боли, а лететь на самолете при высоком давлении было бы нежелательно. Врачи решили, что при сотрясении лучше остаться на месте.

    – Тот момент с трибуны показался довольно страшным. Особенно испугала реакция футболистов, которые очень активно кричали и жестикулировали, чтобы медики скорее выбежали на поле.

    – Пошел в подкат на бровке, а Тереньтев хотел перепрыгнуть меня, но попал коленом в висок. Я вырубился… Более-менее очнулся, когда уже меня несли на носилках.

    – Ничего себе, показалось, что после оказания помощи вы уже находились в сознании.

    – Ничего этого не помню. Только после первого тайма получилось посмотреть повтор и понять, как это произошло. Было небольшое помутнение, а врачи сказали, что продолжать матч не стоит.

    – Но Тереньтев же не специально это сделал?

    – Конечно. Он после игры позвонил и принес свои извинения, сказал пару слов.

    • У Зайнутдинова была выявлена закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
    • В этом сезоне РПЛ Зайнутдинов сыграл в 14 матчах, забил один гол и сделал ассист.

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    Источник: «Р-Спорт»

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