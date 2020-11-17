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  • Зайнутдинов: «Терентьев попал коленом в висок. Я вырубился. Очнулся, когда уже несли на носилках»

Зайнутдинов: «Терентьев попал коленом в висок. Я вырубился. Очнулся, когда уже несли на носилках»

17 ноября 2020, 11:45
5

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

– Момент видели сами, получился таким неприятным. После игры я сделал обследование: МРТ и КТ. Клубный доктор сообщил, что у меня есть сотрясение мозга. То есть, существует проблема. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, спасибо за поддержку!

– Можно сказать, что тренерский и медицинский штабы в большей мере перестраховались, не отпустив вас на матчи сборной?

– Первые дни все же у меня были головные боли, а лететь на самолете при высоком давлении было бы нежелательно. Врачи решили, что при сотрясении лучше остаться на месте.

– Тот момент с трибуны показался довольно страшным. Особенно испугала реакция футболистов, которые очень активно кричали и жестикулировали, чтобы медики скорее выбежали на поле.

– Пошел в подкат на бровке, а Тереньтев хотел перепрыгнуть меня, но попал коленом в висок. Я вырубился… Более-менее очнулся, когда уже меня несли на носилках.

– Ничего себе, показалось, что после оказания помощи вы уже находились в сознании.

– Ничего этого не помню. Только после первого тайма получилось посмотреть повтор и понять, как это произошло. Было небольшое помутнение, а врачи сказали, что продолжать матч не стоит.

– Но Тереньтев же не специально это сделал?

– Конечно. Он после игры позвонил и принес свои извинения, сказал пару слов.

  • У Зайнутдинова была выявлена закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
  • В этом сезоне РПЛ Зайнутдинов сыграл в 14 матчах, забил один гол и сделал ассист.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Терентьев Денис Зайнутдинов Бахтиер
Комментарии (5)
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petlyra
1605618659
Поправляйся.
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river31
1605622782
Здоровья.
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ySS
1605623596
Здоровья парню!
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den161
1605635988
Бахе только здоровья и удачи!!!! Дай бог что б помог цска в ле, только порадуюсь)
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Hektor 84
1606141132
Поправляйся парень!
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