Зайнутдинов получил сотрясение мозга в матче с «Ростовом»

ЦСКА рассказал о характере травм полузащитников Бактиера Зайнутдинова и Константина Марадишвили.

«У заменeнного в начале первого тайма игры с «Ростовом» Бактиера Зайнутдинова выявлена закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды.

Константин Марадишвили в понедельник прошeл обследование. На МРТ у него диагностировано повреждение мягких тканей правого бедра. В ближайшие дни он будет работать индивидуально.

Зайнутдинов и Марадишвили в связи с повреждениями не поедут в сборные, куда они были вызваны на ноябрьские матчи», – сообщает пресс-служба клуба.