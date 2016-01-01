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    Зайнутдинов получил сотрясение мозга в матче с «Ростовом»

    ЦСКА рассказал о характере травм полузащитников Бактиера Зайнутдинова и Константина Марадишвили.

    «У заменeнного в начале первого тайма игры с «Ростовом» Бактиера Зайнутдинова выявлена закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды.

    Константин Марадишвили в понедельник прошeл обследование. На МРТ у него диагностировано повреждение мягких тканей правого бедра. В ближайшие дни он будет работать индивидуально.

    Зайнутдинов и Марадишвили в связи с повреждениями не поедут в сборные, куда они были вызваны на ноябрьские матчи», – сообщает пресс-служба клуба.

    • ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 2:0.
    • В этом сезоне РПЛ Зайнутдинов сыграл в 14 матчах, забил один гол и сделал ассист.
    • У Марадишивили – 13 матчей и один гол.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +624

      Dr.Metal 2 часа назад

      Здоровья парням, Зайнутдинов вообще жестко огреб

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