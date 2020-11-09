Зайнутдинов получил сотрясение мозга в матче с «Ростовом»

ЦСКА рассказал о характере травм полузащитников Бактиера Зайнутдинова и Константина Марадишвили.
«У заменeнного в начале первого тайма игры с «Ростовом» Бактиера Зайнутдинова выявлена закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды.
Константин Марадишвили в понедельник прошeл обследование. На МРТ у него диагностировано повреждение мягких тканей правого бедра. В ближайшие дни он будет работать индивидуально.
Зайнутдинов и Марадишвили в связи с повреждениями не поедут в сборные, куда они были вызваны на ноябрьские матчи», – сообщает пресс-служба клуба.
- ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 2:0.
- В этом сезоне РПЛ Зайнутдинов сыграл в 14 матчах, забил один гол и сделал ассист.
- У Марадишивили – 13 матчей и один гол.
Источник: официальный сайт ЦСКА