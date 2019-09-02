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    «Зенит» отдал Терентьева в аренду «Уфе»

    Защитник Денис Терентьев перешел из «Зенита» в «Уфу» на правах аренды.

    Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.

    Перед уходом 27-летний футболист продлил контракт с петербуржцами до лета 2021 года.

    • Терентьев – воспитанник «Зенита».
    • За основу игрок дебютировал в мае 2012 года.
    • После выступал за «Томь» и «Ростов».
    • В «Зенит» вернулся в июне 2017 года.
    • Его рыночная стоимость – 750 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    02.09.2019 23:21
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