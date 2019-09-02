«Зенит» отдал Терентьева в аренду «Уфе»

Защитник Денис Терентьев перешел из «Зенита» в «Уфу» на правах аренды.

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.

Перед уходом 27-летний футболист продлил контракт с петербуржцами до лета 2021 года.