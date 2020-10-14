Медведев – о Рибалте: «Хотелось бы, чтобы он остался»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о продлении контрактов с полузащитником Магомедом Оздоевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

– Почему не удалось подписать Чистякова раньше, чтобы заявить в Лигу чемпионов?

– Трансфер – это не на рынке пучок редиски купить. Это непростое дело. Надо учитывать интересы двух клубов, двух футболистов – Терентьева и Чистякова. Но это не зеркальные трансферы. Хорошо, что есть предпосылки сделать это хотя бы до закрытия российского трансферного окна. Да, Чистяков не сможет принять участие в Лиге чемпионов, но зато будет отличной подпоркой в чемпионате.

– Магомед Оздоев высказался по поводу своего контракта. Собираетесь продлевать футболиста?

– Переговоры любят тишину. У нас отношение ко всем членам команды не просто уважительные – каждый игрок – это ценность с точки зрения вклада в успех. Магомед дал хорошее интервью, высказал свое мнение.

– Есть какие-то продвижение по продлению Рибалты?

– У Хавьера действующий контракт. По крайней мере до конца он его отработает. Хотелось бы, чтобы он остался. Все его трансферы усилили нашу команду. А переговоры – мы встречаемся каждый день. Обсуждаем этот вопрос, – сказал Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».

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