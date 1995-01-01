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    «Чемпионат»: Рибалта склоняется к уходу из «Зенита» по истечении контракта

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта хочет покинуть клуб, пишет «Чемпионат».

    Функционер недоволен некоторыми аспектами работы. В частности, с ним не согласовываются трансферы российских игроков. Кроме того, в клубе все больше усиливается авторитет экс-форварда команды Андрея Аршавина.

    Сообщалось, что Рибалта может вернуться в «Ювентус».

    • Испанец пришел в «Зенит» в июле 2018 года.
    • Рибалта работал главным скаутом в «Ювентусе» с 2012 по 2017 год.
    • После этого он занимал аналогичную должность на протяжении одного сезона в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: -1058

      Бoрат 1 час назад

      Ишь чего захотел , может тебе еще долю с откатов ? Наши трансферы по схемам , которые тебе не понять , да и не надо . А еще у нас есть "особые" взаимоотношения с некоторыми клубами ( не буду их называть , все и так знают ) , там вообще тебе не дано понять . Так что - скатертью дорога . Гыгыгы .

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Semenycch 1 час назад

      Заманали Московские СМИ!

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