«Чемпионат»: Рибалта склоняется к уходу из «Зенита» по истечении контракта

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта хочет покинуть клуб, пишет «Чемпионат».
Функционер недоволен некоторыми аспектами работы. В частности, с ним не согласовываются трансферы российских игроков. Кроме того, в клубе все больше усиливается авторитет экс-форварда команды Андрея Аршавина.
Сообщалось, что Рибалта может вернуться в «Ювентус».
- Испанец пришел в «Зенит» в июле 2018 года.
- Рибалта работал главным скаутом в «Ювентусе» с 2012 по 2017 год.
- После этого он занимал аналогичную должность на протяжении одного сезона в «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Чемпионат»