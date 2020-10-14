«Чемпионат»: Рибалта склоняется к уходу из «Зенита» по истечении контракта

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта хочет покинуть клуб, пишет «Чемпионат».

Функционер недоволен некоторыми аспектами работы. В частности, с ним не согласовываются трансферы российских игроков. Кроме того, в клубе все больше усиливается авторитет экс-форварда команды Андрея Аршавина.

Сообщалось, что Рибалта может вернуться в «Ювентус».