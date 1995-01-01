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    Журналист Карпов: «Зенит» сможет выкупить Чистякова за 5 миллионов

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков перейдет в «Зенит» на правах аренды. Петербуржцы смогут выкупить игрока за 5 миллионов евро, пишет журналист Иван Карпов.

    «Терентьев переедет на полноценной основе в «Ростов» за 300 тысяч евро, а «Зенит» арендует Чистякова с правом выкупа, по моим данным, за 5 миллионов евро», – сообщил журналист.

    • Чистяков пропустил из-за травмы концовку прошлого сезона РПЛ.
    • В текущем сезоне защитник сыграл в двух матчах чемпионата России.
    • Терентьев в этом сезоне РПЛ появлялся на поле лишь однажды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18563

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Ростов растаскивают - результат работы Карпина, неплохо он раскрывает игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1881

      Boeung777 40 минут назад

      Кем Ростов собирается играть то? Скоро останутся только те, кто с Сочи выходил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8617

      paracetamol 40 минут назад

      Нахр он нужен. Таких костоломов пруд пруди!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5302

      серега кашин 45 минут назад

      да вряд ли они его выкупят

      1
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      Рейтинг: +7767

      JTherry > серега кашин 36 минут назад

      выкупят - за 50 000 рублей...

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