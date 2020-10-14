Журналист Карпов: «Зенит» сможет выкупить Чистякова за 5 миллионов

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков перейдет в «Зенит» на правах аренды. Петербуржцы смогут выкупить игрока за 5 миллионов евро, пишет журналист Иван Карпов.
«Терентьев переедет на полноценной основе в «Ростов» за 300 тысяч евро, а «Зенит» арендует Чистякова с правом выкупа, по моим данным, за 5 миллионов евро», – сообщил журналист.
- Чистяков пропустил из-за травмы концовку прошлого сезона РПЛ.
- В текущем сезоне защитник сыграл в двух матчах чемпионата России.
- Терентьев в этом сезоне РПЛ появлялся на поле лишь однажды.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова