Журналист Карпов: «Зенит» сможет выкупить Чистякова за 5 миллионов

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков перейдет в «Зенит» на правах аренды. Петербуржцы смогут выкупить игрока за 5 миллионов евро, пишет журналист Иван Карпов.

«Терентьев переедет на полноценной основе в «Ростов» за 300 тысяч евро, а «Зенит» арендует Чистякова с правом выкупа, по моим данным, за 5 миллионов евро», – сообщил журналист.