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    Защитник «Зенита» Терентьев – о матче со «Спартаком»: «Сегодня будут шашлыки на «Открытие Арене»

    Защитник «Зенита» Денис Терентьев написал провокационный комментарий о матче десятого тура РПЛ против «Спартака».

    «Сегодня будут шашлыки. В 19:00 на «Открытие Арене», – говорится в публикации игрока петербургской команды на странице в инстаграме PR-менеджера Артема Гаврилова.

    Позднее запись вместе с комментарием была удалена.

    • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
    • По итогам девяти туров команды делят лидерство в РПЛ.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии24
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      Рейтинг: +42106

      portero 12 секунд назад

      на лавке скучно, вот и сидит в соцсетях...
      а что будет уже увидим скоро, я бы не был столь оптимистичен на его месте.

      0
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      Рейтинг: +518

      monser08 3 минуты назад

      мля , нифига о футболе не думают , только о пикниках

      0
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      Рейтинг: +850

      SaveAS 6 минут назад

      Сегодня мы Терентьева на поле не увидел, как всегда будет скамейку протирать...не попробует Шашлычка. Сперва играть научись, а потом громкие фразы пиши

      0
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      Рейтинг: +3496

      NewLife 15 минут назад

      Объедки из помойки ? Хоть бы перед игрой немытые не говорили о своем питании.

      0
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      Рейтинг: +2572

      rash1959 29 минут назад

      Какие же недалёкие людишки в сините собрались...

      1
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      Рейтинг: +1698

      Бриг 38 минут назад

      Зенит в этом году вряд ли... В смысле в России. Может, в ЛЧ или ПЕ (что вероятнее) обломится. Такие предчувствия.

      0
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      Рейтинг: +329

      rammax fcsm 40 минут назад

      "Защитник «Зенита» Денис Терентьев" - а кто это такой?? один из нищих игрочишек, который лавку очком полирует?? кто это?? вся заслуга этого чма от футбола, что он в зинит перешёл?? думаю, это первое и последнее упоминание этой гниды в футбольной сфере.... пусть разучит пару жалостливых песенок, в поезде на обратке будет на нищету копеечки стрелять...

      5
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      Рейтинг: +335

      Землякруглая 43 минуты назад

      Какие шашлыки??? Они же объедками да отбросами из помоек питаются...

      4
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      Рейтинг: +482

      партизан84 44 минуты назад

      бедный азмунт, опять его будут жарить

      6
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      Рейтинг: +2366

      vsespartak01 45 минут назад

      ****** аламонстейджу-ты чмо **** и уделанный бомж!как и все чайки ерзецы пупсики гандоши и другой отряд физически маломощных хлепаков!

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