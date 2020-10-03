Защитник «Зенита» Терентьев – о матче со «Спартаком»: «Сегодня будут шашлыки на «Открытие Арене»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев написал провокационный комментарий о матче десятого тура РПЛ против «Спартака».
«Сегодня будут шашлыки. В 19:00 на «Открытие Арене», – говорится в публикации игрока петербургской команды на странице в инстаграме PR-менеджера Артема Гаврилова.
Позднее запись вместе с комментарием была удалена.
- Матч «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
- По итогам девяти туров команды делят лидерство в РПЛ.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: «Бомбардир»