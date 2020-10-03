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  • Защитник «Зенита» Терентьев – о матче со «Спартаком»: «Сегодня будут шашлыки на «Открытие Арене»

Защитник «Зенита» Терентьев – о матче со «Спартаком»: «Сегодня будут шашлыки на «Открытие Арене»

3 октября 2020, 16:43
34

Защитник «Зенита» Денис Терентьев написал провокационный комментарий о матче десятого тура РПЛ против «Спартака».

«Сегодня будут шашлыки. В 19:00 на «Открытие Арене», – говорится в публикации игрока петербургской команды на странице в инстаграме PR-менеджера Артема Гаврилова.

Позднее запись вместе с комментарием была удалена.

  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
  • По итогам девяти туров команды делят лидерство в РПЛ.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Терентьев Денис
Комментарии (34)
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ySS
1601734366
Лавочный сбгт клоун)
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derrik2000
1601734503
Лет уже до хрена дураку, а мысли на уровне 5- классника вспомогательной школы. Недаром говорят, что активные занятия спортом продлевают молодость. )))
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Ден 781
1601734931
А кто это вообще ?
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vsespartak01
1601736311
****** аламонстейджу-ты чмо **** и уделанный бомж!как и все чайки ерзецы пупсики гандоши и другой отряд физически маломощных хлепаков!
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партизан84
1601736382
бедный азмунт, опять его будут жарить
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rammax fcsm
1601736626
"Защитник «Зенита» Денис Терентьев" - а кто это такой?? один из нищих игрочишек, который лавку очком полирует?? кто это?? вся заслуга этого чма от футбола, что он в зинит перешёл?? думаю, это первое и последнее упоминание этой гниды в футбольной сфере.... пусть разучит пару жалостливых песенок, в поезде на обратке будет на нищету копеечки стрелять...
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subbotaspartak
1601743927
Шампуры оближет...
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Павелий
1601747924
Терентьев! Теперь ты должен прилюдно засунусть свой язык туда, куда не светит солнце. А Дзюба, Азмун, Ракицкий и Кержаков отжарят тебя и введут в свою голубую компанию.
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R-W_warrior
1601748134
О,мля,нашампурнасаженный....Видимо в бомжевике голубые цвета не зря через АзмунаДзюбу заходят.
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aubergine
1601748735
Ну чё, Терентьев пожарил шашлыки, трепло? Запомни, что глагол жарить в контексте Зенита означает исключительно сношения Азмуна и крысёныша-иуды Дзюбы. Позор голубым!!!!
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