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  • «РБ-Спорт»: «Спартак» рассматривает защитника «Зенита» Терентьева

«РБ-Спорт»: «Спартак» рассматривает защитника «Зенита» Терентьева

17 сентября 2020, 18:58
12

Защитник «Зенита» Денис Терентьев находится в сфере интересов «Спартака», пишет «РБ-Спорт».

Игрока рассматривают в качестве конкурента новичку из европейской команды, которого москвичи собираются приобрести ближайшим летом. С игрой Терентьев еще по «Уфе» знаком генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов – в клубе из Башкортостана защитник провел минувший сезон на правах аренды.

Контракт футболиста с «Зенитом» заканчивается в конце этого сезона, так что «Спартак» рассчитывает подписать его как свободного агента.

  • В новом сезоне Терентьев появился на поле один раз, выйдя на замену в матче с «Арсеналом».
  • Игрок – воспитанник академии Зенита»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Терентьев Денис
Комментарии (12)
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derrik2000
1600358896
Вот оно "усиление, от которого все ахнут". 28 лет. Только числится в Зените, а играет где придётся. И что это за "новичок из европейской команды"? Судя по тому, что Терентьев рассматривается как конкурент этому новичку, новичок будет такого же качества, что и Терентьев. Хотя "новичка"-то собираются приобрести "ближайшим летом", т. е. в следующем, 2021-м году. Получается, что этот чемпионат будем доигрывать с теми, кто сейчас есть.
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NewLife
1600361656
Скорее агент рассматривает, куда бы пристроить бедолагу.
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Fju-2
1600361904
А что с Рассказовым, совсем не хочет контракт продлевать?
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paracetamol
1600372591
Терентьев - недооцененный руководством Зенита игрок, у него большой потенциал. Но переходить в свинарник - это уже слишком...!
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