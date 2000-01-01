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    «РБ-Спорт»: «Спартак» рассматривает защитника «Зенита» Терентьева

    Защитник «Зенита» Денис Терентьев находится в сфере интересов «Спартака», пишет «РБ-Спорт».

    Игрока рассматривают в качестве конкурента новичку из европейской команды, которого москвичи собираются приобрести ближайшим летом. С игрой Терентьев еще по «Уфе» знаком генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов – в клубе из Башкортостана защитник провел минувший сезон на правах аренды.

    Контракт футболиста с «Зенитом» заканчивается в конце этого сезона, так что «Спартак» рассчитывает подписать его как свободного агента.

    • В новом сезоне Терентьев появился на поле один раз, выйдя на замену в матче с «Арсеналом».
    • Игрок – воспитанник академии Зенита»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +491

      Fju-2 20 минут назад

      А что с Рассказовым, совсем не хочет контракт продлевать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3100

      NewLife 24 минуты назад

      Скорее агент рассматривает, куда бы пристроить бедолагу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10817

      derrik2000 1 час назад

      Вот оно "усиление, от которого все ахнут".
      28 лет. Только числится в Зените, а играет где придётся.
      И что это за "новичок из европейской команды"?
      Судя по тому, что Терентьев рассматривается как конкурент этому новичку, новичок будет такого же качества, что и Терентьев.

      Хотя "новичка"-то собираются приобрести "ближайшим летом", т. е. в следующем, 2021-м году.
      Получается, что этот чемпионат будем доигрывать с теми, кто сейчас есть.

      1
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      Рейтинг: +13707

      slavutiq70 > derrik2000 1 минуту назад

      Да скорее всего усиления не будет,,,дай бог чтоб не продали бы еще Жиго и Айртона,,,,,походу будем с 6-по 8 место,,,,

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