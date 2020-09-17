«РБ-Спорт»: «Спартак» рассматривает защитника «Зенита» Терентьева

Защитник «Зенита» Денис Терентьев находится в сфере интересов «Спартака», пишет «РБ-Спорт».

Игрока рассматривают в качестве конкурента новичку из европейской команды, которого москвичи собираются приобрести ближайшим летом. С игрой Терентьев еще по «Уфе» знаком генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов – в клубе из Башкортостана защитник провел минувший сезон на правах аренды.

Контракт футболиста с «Зенитом» заканчивается в конце этого сезона, так что «Спартак» рассчитывает подписать его как свободного агента.