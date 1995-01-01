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    Bobsoccer: «Зенит» по окончании сезона вернет из аренды Мостового, Кругового и Терентьева

    Андрей Мостовой, Данил Круговой и Денис Терентьев следующий сезон должны провести в системе «Зенита». По окончании сезона клуб вернет всех троих из аренды, информирует Bobsoccer.

    Мостовой выступает сейчас за «Сочи», двое остальных – в «Уфе». У всех троих контракты заканчиваются после 2020 года.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • В сезоне РПЛ Мостовой провел 20 матчей, забил шесть голов, сделал три результативные передачи.
    • Сезон РПЛ возобновится на следующей неделе.

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3273

      Давид59 10 минут назад

      Шаг интересный. А дадут ли им время?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5268

      Литейный4 28 минут назад

      А тем временем Спартак вернёт Де Зуева, ***** и Ананидзе. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1566

      Ганнибал Лектор 38 минут назад

      Терентьев не уровень, Круговой 50/50, а Мостовому однозначно надо дать шанс.

      1
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      Рейтинг: +393

      valkam72 1 час назад

      А забиваку Зе Болотного?

      0
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      Рейтинг: +1986

      KPCCSPB 1 час назад

      Ну, неужели услышали Семака и Радимова.

      2
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      Рейтинг: +3986

      vladik12 1 час назад

      А Лесового?

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