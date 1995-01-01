Bobsoccer: «Зенит» по окончании сезона вернет из аренды Мостового, Кругового и Терентьева

Андрей Мостовой, Данил Круговой и Денис Терентьев следующий сезон должны провести в системе «Зенита». По окончании сезона клуб вернет всех троих из аренды, информирует Bobsoccer.

Мостовой выступает сейчас за «Сочи», двое остальных – в «Уфе». У всех троих контракты заканчиваются после 2020 года.