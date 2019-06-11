Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    «Переподписал». Терентьев с тачкой и вилами в руках пошутил о продлении контракта с «Зенитом»

    Защитник «Зенита» Денис Терентьев пошутил, что продлил контракт с клубом.

    Футболист опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он стоит на базе петербуржцев с вилами и тачкой в руках.

    «Переподписал», – гласит подпись под фото.

    • 26-летний игрок – воспитанник «Зенита». Он перешел в петербургский клуб из «Ростова» летом 2017 года за 2 миллиона евро.
    • За два сезона Терентьев провел за петербуржцев 10 матчей.
    • Действующий контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.

    text

    Публикация от text (@terentevden)

    Источник: Инстаграм Дениса Терентьева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6260

      Skull_Boy 56 минут назад

      Как раз будущее место работы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71605
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru