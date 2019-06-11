«Переподписал». Терентьев с тачкой и вилами в руках пошутил о продлении контракта с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев пошутил, что продлил контракт с клубом.

Футболист опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он стоит на базе петербуржцев с вилами и тачкой в руках.

«Переподписал», – гласит подпись под фото.

26-летний игрок – воспитанник «Зенита». Он перешел в петербургский клуб из «Ростова» летом 2017 года за 2 миллиона евро.

За два сезона Терентьев провел за петербуржцев 10 матчей.

Действующий контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.