«Зенит» упомянул о Лодыгине, Терентьеве и Кокорине на чемпионской футболке. Они сыграли 85 минут на троих

В интернет-магазине «Зенита» появилась футболка, приуроченная к победе клуба в чемпионате России-2018/19.

В области спины под надписью «Зенит» – чемпион» указан выборочный состав команды, в том числе:

вратарь Юрий Лодыгин . Не участвовал в матчах РПЛ, Лиги Европы и Кубка. В январе был арендован «Олимпиакосом» до конца сезона;

. Не участвовал в матчах РПЛ, Лиги Европы и Кубка. В январе был арендован «Олимпиакосом» до конца сезона; защитник Денис Терентьев . 20 матчей за «Зенит»-2 в ФНЛ, 12 минут против «Ростова» в РПЛ (2:0);

. 20 матчей за «Зенит»-2 в ФНЛ, 12 минут против «Ростова» в РПЛ (2:0); нападающий Александр Кокорин. Выходил на замену в играх чемпионата против «Локомотива» (5:3), «Анжи» (1:2) и «Краснодара» (2:1). Провел на поле 75 минут суммарно и не отметился результативными действиями. Забил «Волгарю» в Кубке (4:0) и «Славии» в Лиге Европы (1:0). 12 октября был помещен в СИЗО «Бутырка», 8 мая получил условный срок.

Защитник Евгений Чернов выходил в стартовом составе «Зенита» с 10-го по 14-й тур чемпионата. В феврале перешел в «Ростов».

Станислав Черчесов включил его в заявку сборной России на матчи отбора Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.