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    «Зенит» упомянул о Лодыгине, Терентьеве и Кокорине на чемпионской футболке. Они сыграли 85 минут на троих

    В интернет-магазине «Зенита» появилась футболка, приуроченная к победе клуба в чемпионате России-2018/19.

    В области спины под надписью «Зенит» – чемпион» указан выборочный состав команды, в том числе:

    Защитник Евгений Чернов выходил в стартовом составе «Зенита» с 10-го по 14-й тур чемпионата. В феврале перешел в «Ростов».

    Станислав Черчесов включил его в заявку сборной России на матчи отбора Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

    Источник: Официальный интернет-магазин «Зенита»

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