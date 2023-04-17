Защитник «Ростова» Терентьев ответил, в чем феномен Карпина

Защитник «Ростова» Денис Терентьев ответил на вопросы про матч с «Зенитом» (0:0), главного тренера Валерия Карпина и турнирное положение команды в РПЛ.

«Все хотели выиграть, но получилась боевая ничья.

«Ростов» прыгнул выше своих возможностей в этом сезоне? Мы играем в хороший футбол, набираем много очков.

В чем феномен Карпина? Очень требовательный человек и тренер. Хорошо разбирает слабые места и слабые зоны. Физически хорошо готовы.

Удивил ли «Зенит»? Нет, не удивил. Я думаю, что все в России знают, как здорово они играют в техничный футбол, как опасны у чужой штрафной.

Будет ли «Ростов» в тройке? Мы идем от игры к игре», – сказал Терентьев.