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    Защитник «Ростова» Терентьев ответил, в чем феномен Карпина

    Защитник «Ростова» Денис Терентьев ответил на вопросы про матч с «Зенитом» (0:0), главного тренера Валерия Карпина и турнирное положение команды в РПЛ.

    «Все хотели выиграть, но получилась боевая ничья.

    «Ростов» прыгнул выше своих возможностей в этом сезоне? Мы играем в хороший футбол, набираем много очков.

    В чем феномен Карпина? Очень требовательный человек и тренер. Хорошо разбирает слабые места и слабые зоны. Физически хорошо готовы.

    Удивил ли «Зенит»? Нет, не удивил. Я думаю, что все в России знают, как здорово они играют в техничный футбол, как опасны у чужой штрафной.

    Будет ли «Ростов» в тройке? Мы идем от игры к игре», – сказал Терентьев.

    • «Ростов» занимает 2-е место в РПЛ, набрав 46 очков в 23 турах.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.
    • «Спартак» и ЦСКА отстают от ростовчан на 1 и 2 очка соответственно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14351

      Алексей З 42 минуты назад

      Странная постановка вопроса , Зенит ничем не удивил.
      А что должен был ?
      Хороший матч, ничья всех устроила.

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