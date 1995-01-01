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    «РБ-Спорт»: Чистяков перейдет в «Зенит», Терентьев – в «Ростов»

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков может продолжить карьеру в «Зените». 26-летний футболист близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды.

    В обратном направлении проследует Денис Терентьев – «Ростов» намерен выкупить защитника у «Зенита». По информации «Чемпионата», сумма трансфера составит 300 тысяч евро.

    • Чистяков пропустил из-за травмы концовку прошлого сезона РПЛ.
    • В текущем сезоне защитник сыграл в двух матчах чемпионата России.
    • Терентьев в этом сезоне РПЛ появлялся на поле лишь однажды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: -103

      Спартач80 44 минуты назад

      А что так?А как же "шашлыки на Открытии арене"?Допи*делся "шашлычник"

      0
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      Рейтинг: +3322

      TOMSON 1 час назад

      Какая-то благотворительность.

      0
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      Рейтинг: -1

      nabo65 1 час назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      -1
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      Рейтинг: +2686

      Гавроша 2 часа назад

      А лучше ли он терентьева? Надо было кутепова брать, тот хоть за сборную играет.

      1
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      Рейтинг: +8617

      paracetamol > Гавроша 2 часа назад

      Не смеись! Смеяться над больными вредно для собственного здоровья!

      0
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      Рейтинг: +8617

      paracetamol 2 часа назад

      Кто такой Чистяков, чтобы его Зенит покупал?

      0
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      Рейтинг: +483

      Хейтер Аларм 3 часа назад

      У Ростова распродажа)

      0
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      Рейтинг: +2460

      ziborock 3 часа назад

      И зачем Ростову этот "шашлык"?!

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      Рейтинг: +42319

      portero 3 часа назад

      С доплатой 300 000, не маловато. Ростов ищет нде можно денег срубитб , всех распродают...

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