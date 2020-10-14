«РБ-Спорт»: Чистяков перейдет в «Зенит», Терентьев – в «Ростов»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков может продолжить карьеру в «Зените». 26-летний футболист близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды.

В обратном направлении проследует Денис Терентьев – «Ростов» намерен выкупить защитника у «Зенита». По информации «Чемпионата», сумма трансфера составит 300 тысяч евро.