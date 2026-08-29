Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих ожиданиях от трансфера Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».
«Честно говоря, Алексей созрел для переезда в Европу. Потому что он действительно провел два таких прекрасных и интересных для себя и болельщиков «Локомотива» года.
Я думаю, что он принял правильное решение. Все-таки попасть в Европу, а я знаю на своем опыте, очень большое событие.
Хотелось бы, чтобы Алексей прогрессировал, чтобы в первую очередь попал в основной состав, потому что конкуренция будет однозначно.
Самое главное – чтобы он выиграл эту конкуренцию, чтобы сверкал так же, как это делал в «Локомотиве». Чего я ему и желаю», – заявил Аленичев.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
- С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
Источник: ТАСС