Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих ожиданиях от трансфера Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Честно говоря, Алексей созрел для переезда в Европу. Потому что он действительно провел два таких прекрасных и интересных для себя и болельщиков «Локомотива» года.

Я думаю, что он принял правильное решение. Все-таки попасть в Европу, а я знаю на своем опыте, очень большое событие.

Хотелось бы, чтобы Алексей прогрессировал, чтобы в первую очередь попал в основной состав, потому что конкуренция будет однозначно.

Самое главное – чтобы он выиграл эту конкуренцию, чтобы сверкал так же, как это делал в «Локомотиве». Чего я ему и желаю», – заявил Аленичев.