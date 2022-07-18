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Терентьев: «Цель «Ростова» – выиграть медали РПЛ»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев назвал цели команды на сезон.

— На какие места «Ростов» может претендовать в этом сезоне?

— Сложно сказать. Мне кажется, что в этом году наша команда стала сильнее, чем в прошлом. Пришли новички в центр поля, несколько ребят вернулись из аренды. Очень надеюсь, что мы выступим лучше и поборемся за высокие места.

— В этом году отсутствуют еврокубки, у тебя не стало меньше мотивации играть?

— Последние пару лет мы не можем порадовать наших болельщиков результатами. Наша цель — быть в призах и выигрывать медали. Конечно же, обидно, что нет еврокубков, но мотивации у нас меньше не стало.

  • «Ростов» в 1-м туре РПЛ сыграл вничью с «Динамо» (1:1).
  • В прошлом сезоне клуб занял 9-е место в чемпионате России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16618

    paracetamol 18 минут назад

    Хорошая цель, но Дырнаму надо было обыгрывать!

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