Терентьев: «Цель «Ростова» – выиграть медали РПЛ»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев назвал цели команды на сезон.

— На какие места «Ростов» может претендовать в этом сезоне?

— Сложно сказать. Мне кажется, что в этом году наша команда стала сильнее, чем в прошлом. Пришли новички в центр поля, несколько ребят вернулись из аренды. Очень надеюсь, что мы выступим лучше и поборемся за высокие места.

— В этом году отсутствуют еврокубки, у тебя не стало меньше мотивации играть?

— Последние пару лет мы не можем порадовать наших болельщиков результатами. Наша цель — быть в призах и выигрывать медали. Конечно же, обидно, что нет еврокубков, но мотивации у нас меньше не стало.