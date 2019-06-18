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    Бабурин, Терентьев, Джорджевич отправились на сбор «Зенита»

    «Зенит» отправился на тренировочный сбор в Австрию. В делегацию клуба попали вратарь Егор Бабурин и форвард Лука Джорджевич, проводившие прошлый сезон в аренде. Отмеченные звездочкой игроки присоединятся к партнерам 21 июня.

    Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.

    Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Миха Мевля*.

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эрнани, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев*, Роберт Мак*.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич, Сердар Азмун, Артем Дзюба*.

    • Соперниками «Зенита» на сборе станут «Ваккер», «Левски», «Гонвед», «Црвена Звезда».
    • Для чемпионов сезон начнется матчем за Суперкубок страны 13 июля.
    • «Зенит» осенью сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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