Бабурин, Терентьев, Джорджевич отправились на сбор «Зенита»

«Зенит» отправился на тренировочный сбор в Австрию. В делегацию клуба попали вратарь Егор Бабурин и форвард Лука Джорджевич, проводившие прошлый сезон в аренде. Отмеченные звездочкой игроки присоединятся к партнерам 21 июня.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Миха Мевля*.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эрнани, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев*, Роберт Мак*.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич, Сердар Азмун, Артем Дзюба*.