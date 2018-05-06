Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Брайн Мерфи - статистика

Завершил карьеру
7 мая 1983 (43), Уотерфорд
#28 | Вратарь
183 см | 80 кг
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Кардифф
0 : 0
06.05.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Халл Сити
0 : 2
28.04.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Дерби Каунти
3 : 1
24.04.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Кардифф
2 : 1
21.04.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Норвич Сити
0 : 2
14.04.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.04.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Кардифф
0 : 1
06.04.2018
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
02.04.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Кардифф
3 : 1
30.03.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Брентфорд
1 : 3
13.03.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Кардифф
3 : 2
10.03.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Кардифф
2 : 1
06.03.2018
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Кардифф
1 : 0
25.02.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
21.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Кардифф
1 : 0
17.02.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 0
13.02.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Миллуолл
1 : 1
09.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
1 : 4
03.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
20.01.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
4 : 0
13.01.2018
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
01.01.2018
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Кардифф
0 : 1
29.12.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Кардифф
2 : 4
26.12.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Болтон
2 : 0
23.12.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Кардифф
1 : 0
16.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Рединг
2 : 2
11.12.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Кардифф
3 : 1
01.12.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.11.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Барнсли
0 : 1
21.11.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
2 : 0
18.11.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бристоль Сити
2 : 1
04.11.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
3 : 1
31.10.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
0 : 0
28.10.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
0 : 1
21.10.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
13.10.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Кардифф
0 : 0
30.09.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кардифф
3 : 1
26.09.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сандерленд
1 : 2
23.09.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
1 : 1
16.09.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
3 : 0
12.09.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Фулхэм
1 : 1
09.09.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Кардифф
2 : 1
26.08.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
19.08.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Кардифф
2 : 0
15.08.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Кардифф
3 : 0
12.08.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бертон Альбион
0 : 1
05.08.2017
Кардифф
Был в запасе
Главные новости
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
1
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
3
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
3
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
8
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+