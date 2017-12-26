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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Фулхэм
Кардифф - Фулхэм: обзор матча 26 декабря 2017
Кардифф
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 4
Завершен
Фулхэм
58'
К. Зохоре
90+2'
К. Патерсон
11'
Т. Рим
56'
Ф. Айите
78'
Р. Сессеньон
90+7'
С. Йохансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Фулхэм
90'
+7
ГОЛ! 2:4!
С. Йохансен
90'
+3
Желтая карточка
М. Беттинелли
ГОЛ! 2:3!
К. Патерсон
90'
+2
Желтая карточка
Д. Роллс
90'
82'
Желтая карточка
Д. Одои
78'
ГОЛ! 1:3!
Р. Сессеньон
ГОЛ! 1:2!
К. Зохоре
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Айите
43'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
34'
Желтая карточка
Ф. Айите
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
4-5-1
13
Этеридж
14
Бамба
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
12
Беннетт
7
Брайсон
20
Дамур
32
Роллс
30
Хойлетт
11
Мендес-Лэйнг
7
Зохоре
3-2-5
13
Беттинелли
2
Фредерикс
3
Рим
26
Калас
3
Одои
30
Сессеньон
29
МакДональд
10
Йохансен
11
Айите
9
Ожо
10
Кэрни
Остались в запасе
Кардифф
Фулхэм
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Кардифф - Фулхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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