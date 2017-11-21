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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Кардифф
Барнсли - Кардифф: обзор матча 21 ноября 2017
Барнсли
21.11.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
83'
К. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Кардифф
90'
+1
Желтая карточка
С. Бамба
83'
ГОЛ! 0:1!
К. Патерсон
79'
Желтая карточка
Д. Роллс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Барнсли
29
Алекс МакКарти
ВР
37
Джаред Берд
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
3-3-2
17
Дэвис
17
Идом
6
Линдсэй
3
Фрайерс
20
Гарднер
7
Хэммилл
44
Поттс
93
Тиам
26
Хеджс
3-2-4-1
13
Этеридж
14
Бамба
12
Беннетт
13
Патерсон
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
30
Хойлетт
32
Роллс
5
Гуннарссон
7
Брайсон
25
Уорд
Остались в запасе
Барнсли
Кардифф
29
Алекс МакКарти
ВР
37
Джаред Берд
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
28
Брайн Мерфи
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
37
Джаред Берд
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Барнсли - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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