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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Кардифф
Миллуолл - Кардифф: обзор матча 09 февраля 2018
Миллуолл
09.02.2018, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
40'
Л. Грегори
4'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Кардифф
Желтая карточка
Д. Купер
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Грегори
Пас отдал
Д. Уоллес
40'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хойлетт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Тим Кэхилл
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
3-4-2
31
Арчер
5
Купер
3
Мередит
4
Хатчинсон
17
Уоллес
10
Маршалл
8
Танниклифф
6
Сэйвилл
20
Морисон
9
Грегори
3-3-3-1
13
Этеридж
12
Беннетт
13
Патерсон
14
Бамба
23
Моррисон
8
Груйич
5
Экюэль-Манга
11
Мендес-Лэйнг
32
Роллс
30
Хойлетт
14
Мадин
Остались в запасе
Миллуолл
Кардифф
44
Фред Оньединма
ПП
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
28
Брайн Мерфи
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Миллуолл - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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