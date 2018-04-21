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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ноттингем Форест
Кардифф - Ноттингем Форест: обзор матча 21 апреля 2018
Кардифф
21.04.2018, суббота, 21:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
35'
Ш. Моррисон
74'
А. Гуннарссон
50'
Л. Бридкатт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ноттингем Форест
90'
+3
Желтая карточка
Д. Коулбэк
74'
Желтая карточка
Б. Уотсон
ГОЛ! 2:1!
А. Гуннарссон
Пас отдал
С. Бамба
74'
73'
Желтая карточка
М. Мансьенн
50'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бридкатт
Пас отдал
Б. Осборн
ГОЛ! 1:0!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Д. Роллс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-5-1
13
Этеридж
12
Беннетт
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
23
Моррисон
30
Хойлетт
5
Гуннарссон
7
Брайсон
11
Мендес-Лэйнг
32
Роллс
7
Зохоре
4-4-1-1
1
Капино
2
Кэш
2
Фигейреду
2
Личай
13
Фокс
4
Коулбэк
26
Уотсон
23
Бридкатт
23
Осборн
22
Бреретон
11
Лолли
Остались в запасе
Кардифф
Ноттингем Форест
28
Брайн Мерфи
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
26
Киран Доуэлл
АП
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Кардифф - Ноттингем Форест
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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