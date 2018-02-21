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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Кардифф
Ипсвич Таун - Кардифф: обзор матча 21 февраля 2018
Ипсвич Таун
21.02.2018, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
65'
К. Зохоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Кардифф
90'
+1
Желтая карточка
К. Брайсон
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Зохоре
Пас отдал
Г. Мадин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
43
Берсант Целина
АП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Лоик Дамур
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Биалковски
4
Чамберс
20
Картер-Викерс
4
Уэбстер
3
Кнудсен
12
Спенс
8
Скьюз
18
Уорд
19
Хиам
43
Целина
20
Сирс
4-1-4-1
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
16
Коннолли
14
Бамба
23
Моррисон
8
Груйич
32
Роллс
30
Хойлетт
11
Мендес-Лэйнг
20
Дамур
7
Зохоре
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Кардифф
38
Майкл Кроу
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Ипсвич Таун - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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