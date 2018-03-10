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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бирмингем Сити
Кардифф - Бирмингем Сити: обзор матча 10 марта 2018
Кардифф
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
3 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
12'
Н. Мендес-Лэйнг
23'
К. Брайсон
45+2'
К. Патерсон
54'
К. Гарднер (П)
90+4'
М. Колен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Д. Беннетт
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
М. Колен
Пас отдал
Ж. Бога
88'
Желтая карточка
М. Моррисон
Желтая карточка
Н. Этеридж
78'
68'
Желтая карточка
Х. Дин
Желтая карточка
С. Бамба
58'
54'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Гарднер
ГОЛ! 3:0!
К. Патерсон
Пас отдал
Д. Беннетт
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
К. Брайсон
Пас отдал
Д. Беннетт
23'
ГОЛ! 1:0!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
Д. Беннетт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
24
Хота
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
3-3-3-1
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
12
Беннетт
21
Пелтье
8
Груйич
13
Патерсон
30
Хойлетт
11
Мендес-Лэйнг
7
Брайсон
7
Зохоре
4-3-1-2
13
Стокдейл
6
Дин
5
Моррисон
2
Колен
6
Дженкинсон
19
Магома
8
Гарднер
8
Кифтенбельд
24
Хота
10
Юткевич
20
Галлахер
Остались в запасе
Кардифф
Бирмингем Сити
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Кардифф - Бирмингем Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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