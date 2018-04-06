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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Вулверхэмптон
Кардифф - Вулверхэмптон: обзор матча 06 апреля 2018
Кардифф
06.04.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
68'
Р. Невеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Вулверхэмптон
89'
Желтая карточка
Э. Кошта
76'
Желтая карточка
Р. Сайсс
68'
ГОЛ! 0:1!
Р. Невеш
Желтая карточка
Ш. Моррисон
66'
Желтая карточка
Л. Пелтье
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
3-2-4-1
13
Этеридж
12
Беннетт
21
Пелтье
13
Патерсон
23
Моррисон
14
Бамба
13
Вилдсхут
5
Гуннарссон
7
Брайсон
30
Хойлетт
7
Зохоре
3-3-1-2
26
Радди
15
Коди
30
Боли
6
Беннетт
2
Доэрти
21
Невеш
30
Дуглас
20
Жота
9
Бонатини
23
Афобе
Остались в запасе
Кардифф
Вулверхэмптон
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Кардифф - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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