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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Кардифф
Лидс - Кардифф: обзор матча 03 февраля 2018
Лидс
03.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 4
Завершен
Кардифф
54'
С. Бамба (АГ)
9'
К. Патерсон
41'
Д. Хойлетт
45+4'
Ш. Моррисон
88'
Э. Пилкингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Кардифф
88'
ГОЛ! 1:4!
Э. Пилкингтон
82'
Желтая карточка
М. Груйич
79'
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
С. Бамба
54'
45'
+4
ГОЛ! 0:3!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Д. Хойлетт
Вторая желтая
Г. Берарди
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Д. Роллс
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хойлетт
Пас отдал
К. Патерсон
35'
Желтая карточка
Г. Мадин
Желтая карточка
Г. Берарди
26'
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Патерсон
Пас отдал
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Видвальд
7
Алиоски
28
Пеннингтон
18
Янссон
28
Де Бок
28
Берарди
14
Виейра
28
Форшоу
19
Эрнандес
10
Ласогга
7
Руф
3-3-3-1
13
Этеридж
23
Моррисон
14
Бамба
13
Патерсон
2
Траоре
8
Груйич
5
Экюэль-Манга
30
Хойлетт
13
Вилдсхут
32
Роллс
14
Мадин
Остались в запасе
Лидс
Кардифф
15
Стюарт Даллас
ПЗ
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Лидс - Кардифф
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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