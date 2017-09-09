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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Кардифф
Фулхэм - Кардифф: обзор матча 09 сентября 2017
Фулхэм
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
76'
Р. Сессеньон
83'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Кардифф
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Л. Фини
ГОЛ! 1:0!
Р. Сессеньон
76'
Желтая карточка
С. Йохансен
72'
Желтая карточка
К. МакДональд
70'
35'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
30'
Желтая карточка
Д. Беннетт
Желтая карточка
Й. Молло
30'
Желтая карточка
Д. Баттон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-3-4
27
Баттон
2
Фредерикс
26
Калас
3
Рим
30
Сессеньон
75
Сиссе
3
Одои
29
МакДональд
89
Молло
11
Айите
10
Йохансен
4-5-1
13
Этеридж
23
Моррисон
12
Беннетт
21
Пелтье
14
Бамба
20
Дамур
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
5
Гуннарссон
30
Хойлетт
7
Зохоре
Остались в запасе
Фулхэм
Кардифф
10
Джордан Грэм
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Фулхэм - Кардифф
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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