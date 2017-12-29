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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Престон
Кардифф - Престон: обзор матча 29 декабря 2017
Кардифф
29.12.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Престон
90'
Т. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Престон
Желтая карточка
К. Патерсон
90'
+5
90'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кларк
48'
Желтая карточка
Б. Пирсон
36'
Желтая карточка
А. Брауне
27'
Желтая карточка
Т. Баркуйзен
Желтая карточка
Л. Пелтье
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-4-2
13
Этеридж
14
Бамба
5
Экюэль-Манга
13
Патерсон
21
Пелтье
20
Дамур
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
24
Фини
7
Зохоре
17
Томлин
4-5-1
12
Максвелл
6
Дэвис
5
Кларк
23
Хантингтон
8
Каннингэм
12
Галлахер
29
Баркуйзен
7
Хорган
8
Брауне
4
Пирсон
9
Хагилл
Остались в запасе
Кардифф
Престон
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
1
Деклан Радд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Кардифф - Престон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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