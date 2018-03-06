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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Барнсли
Кардифф - Барнсли: обзор матча 06 марта 2018
Кардифф
06.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
31'
К. Патерсон
46'
М. Груйич
60'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Барнсли
85'
Желтая карточка
К. Мур
83'
Желтая карточка
Э. Идом
Желтая карточка
Г. Халфорд
81'
60'
ГОЛ! 2:1!
О. МакБарни
Пас отдал
К. Кнасмюллнер
ГОЛ! 2:0!
М. Груйич
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Патерсон
Пас отдал
К. Зохоре
31'
Желтая карточка
М. Груйич
14'
14'
Желтая карточка
Г. Гарднер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
3-3-3-1
13
Этеридж
16
Коннолли
5
Экюэль-Манга
13
Патерсон
12
Беннетт
8
Груйич
14
Бамба
30
Хойлетт
40
Харрис
7
Брайсон
7
Зохоре
3-2-2-3
30
Таунсенд
6
Линдсэй
17
Идом
5
Уилльямс
3
Фрайерс
2
Пайннок
44
Поттс
20
Гарднер
9
МакБарни
19
Мур
93
Тиам
Остались в запасе
Кардифф
Барнсли
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Адам Дэвис
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Адам Дэвис
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Кардифф - Барнсли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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