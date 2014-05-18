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Михаэль Агацци
Статистика
Михаэль Агацци - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1984 (42), Понте-Сан-Пьетро
#22 | Вратарь
189 см | 85 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
14
-21
0
0
0
Кальяри
11
-19
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2 : 1
18.05.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
0 : 1
11.05.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0 : 1
04.05.2014
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2 : 1
27.04.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0 : 1
19.04.2014
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2 : 4
13.04.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 1
05.04.2014
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3 : 0
29.03.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
3 : 0
26.03.2014
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 2
22.03.2014
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3 : 1
16.03.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2 : 1
09.03.2014
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 1
02.03.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2 : 0
23.02.2014
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 1
16.02.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3 : 0
08.02.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0 : 2
02.02.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
0 : 3
30.10.2013
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
2 : 0
27.10.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 1
19.10.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
2 : 0
06.10.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2013
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Ливорно
1 : 1
25.09.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
2 : 2
21.09.2013
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 1
15.09.2013
Кальяри
1' - 90'
60'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
3 : 1
01.09.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
2 : 1
25.08.2013
Аталанта
1' - 90'
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