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Максим Калиниченко
Новости
Максим Калиниченко - новости
Завершил карьеру
26 января 1979 (47), Харьков
#25 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Украина
Статистика
Новости
Публикации
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
15 августа
8
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
13 августа
12
«Все были в шоке»: Быстров раскрыл детали скандального отчисления из «Спартака» Титова и Калиниченко по инициативе Черчесова
2025.04.24 21:48
2
«Левадия» уволила экс-спартаковца Калиниченко через десять дней после назначения
2022.09.22 20:23
4
Фото
Экс-спартаковец Калиниченко начал самостоятельную тренерскую карьеру в Эстонии
2022.09.12 20:12
8
Калиниченко: «Игра «Спартака» при Ваноли будет похожа на футбол Тедеско»
2022.01.28 19:50
9
Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Продуктовый ID?»
2022.01.25 08:27
16
Калиниченко: «Федун должен продать «Спартак». Это нужно и клубу, и ему самому»
2022.01.20 15:59
16
Калиниченко: «Над Черчесовым невозможно пошутить. Дзюба и Прудников им не котировались, потому что веселые»
2022.01.20 14:47
Калиниченко: «Я дважды участвовал в договорных матчах»
2021.10.06 19:35
23
Филимонов и Калиниченко войдут в тренерский штаб Лактионова в «Риге»
2021.01.05 20:39
3
Калиниченко – о видео Дзюбы и Азмуна: «Футбольный коллектив выходит за рамки нормального восприятия. Моцарт мне когда-то нассал в кабинку»
2020.12.26 00:33
5
Калиниченко – о возможной связи Лапочкина со ставками: «Теплая ванна, когда ты изнутри можешь на это влиять. Очень большой соблазн поиграться»
2020.07.12 12:15
3
Калиниченко – о Дугласе Сантосе: «Конечно, не Роберто Карлос, но одно из самых топовых приобретений «Зенита»
2020.04.14 01:35
Калиниченко: «Спартак» – секта? Наверное, да. Все атрибуты секты есть»
2020.03.30 16:22
3
Калиниченко: «Тедеско не понимает, куда идет. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды»
2019.10.07 10:24
14
Калиниченко: «Роналду – это не просто космос. Это какое-то запредельное явления для современного мира»
2019.03.13 12:26
1
Калиниченко: «В «Днепре» водителю автобуса могли оторвать ноги, если он поедет задним ходом»
2018.12.30 14:56
5
Калиниченко: «Все-таки сплавили Карреру. Спасибо тренеру за то, что никогда не пытался спихнуть вину. Мужик»
2018.10.22 11:42
16
Калиниченко: «Очень не нравится «Локомотив», а «Ростов» – наоборот»
2018.10.19 07:43
Калиниченко: «За счет опыта, скамейки и тактического разнообразия «Спартак» обыграет ЦСКА»
2018.09.17 09:54
35
Калиниченко: «Если Еременко будет профессионально относиться к делу, может поиграть на высоком уровне еще лет пять»
2018.09.17 07:53
8
Калиниченко: «Нынешний Терри – кот в мешке. Но это с одной стороны»
2018.09.17 06:41
1
Калиниченко уволили из клуба второго украинского дивизиона
2018.08.22 10:45
5
Калиниченко – о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»: «Тут без версий, господа. Пенальти и красная карточка»
2018.05.13 15:12
13
Калиниченко: «Судья Мешков – тварь. Но «Спартак» станет чемпионом»
2017.11.28 00:05
119
Калиниченко: «Ещенко – не уровень Лиги чемпионов»
2017.09.14 20:14
14
Калиниченко: «Мы – мясо! Ждем победы от «Спартака», но нас устроит и ничейка»
2017.04.29 16:43
8
Калиниченко: «Кутепов нехорош сейчас, но не безнадежен. Он – будущее»
2017.04.23 00:27
5
Калиниченко: «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе»
2017.04.22 17:14
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