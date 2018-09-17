Калиниченко: «Нынешний Терри – кот в мешке. Но это с одной стороны»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко сожалеет, что трансфер экс-защитника «Челси» Джона Терри в столичный клуб сорвался. Англичанин в последний момент отказался от перехода, сославшись на семейные обстоятельства.

– Вам жаль, что сорвался переход Терри?

– Да. Посмотреть на такого футболиста в составе «Спартака» было бы очень интересно. Он бы и на поле помог, и раздевалка бы вокруг него сплотилась.

– Не считаете, что нынешний Терри – кот в мешке?

– Так и есть! 37 лет, с мая не играл… Но это с одной стороны.

– А с другой?

– Терри – это профессионализм и сумасшедшая харизма. Которая в любом случае не была бы лишней. Лидер по духу, боец каких поискать. Действительно жалко, что до Москвы он так и не доехал.