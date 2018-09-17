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    Калиниченко: «Нынешний Терри – кот в мешке. Но это с одной стороны»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко сожалеет, что трансфер экс-защитника «Челси» Джона Терри в столичный клуб сорвался. Англичанин в последний момент отказался от перехода, сославшись на семейные обстоятельства.

    – Вам жаль, что сорвался переход Терри?

    – Да. Посмотреть на такого футболиста в составе «Спартака» было бы очень интересно. Он бы и на поле помог, и раздевалка бы вокруг него сплотилась.

    – Не считаете, что нынешний Терри – кот в мешке?

    – Так и есть! 37 лет, с мая не играл… Но это с одной стороны.

    – А с другой?

    – Терри – это профессионализм и сумасшедшая харизма. Которая в любом случае не была бы лишней. Лидер по духу, боец каких поискать. Действительно жалко, что до Москвы он так и не доехал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2018 06:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 сентября 2018, 08:31

      Клиниченко?
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