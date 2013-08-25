|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|14
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2014
|61' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|28.03.2014
|46' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|22.03.2014
|90' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|16.03.2014
|74' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Динамо (Киев)
|04.10.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|29.09.2013
|1' -78'
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|21.09.2013
|1' -69'
|Таврия (Симферополь)
|0:3
|Металлист (Харьков)
|51'
|15.09.2013
|1' -73'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|30.08.2013
|1' -75'
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Металлург (Запорожье)
|46'
|25.08.2013
|1' -63'
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Черноморец (Одесса)
|18.08.2013
|57' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|28.07.2013
|76' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Говерла (Ужгород)
|21.07.2013
|76' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|12.07.2013
|65' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Заря (Луганск)