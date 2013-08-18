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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Таврия
Динамо К - Таврия: обзор матча 18 августа 2013
Динамо К
18.08.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Таврия
51'
Р. Безус
73'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Таврия
Замена
Б. Идейе
️️️️
А. Драгович
83'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
Р. Безус
75'
74'
Замена
В. Коробка
️️️️
М. Фещук
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Мбокани
73'
Замена
Л. Аруна
️️️️
М. Велозу
66'
57'
Замена
М. Калиниченко
️️️️
С. Назаренко
ГОЛ! 1:0!
Р. Безус
Пас отдал
Д. Мбокани
51'
45'
+1
Желтая карточка
Гомес
42'
Желтая карточка
Д. Кахриман
Желтая карточка
Д. Вида
35'
28'
Замена
Ю. Габовда
️️️️
Ю. Путраш
27'
Желтая карточка
Д. Ярчук
Желтая карточка
О. Вукоевич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
90
Роман Безус
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
29
Марин Любичич
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
27
Гомес
ОП
9
Сергей Назаренко
(К)
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
25
Лукман Аруна
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
25
Максим Калиниченко
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шовковский
14
Тремулинас
21
Вида
15
Драгович
20
Гусев
5
Вукоевич
90
Безус
44
Велозу
17
Ленс
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-2-3-1
13
Кахриман
20
Буссаиди
94
Даценко
29
Любичич
40
Путраш
46
Ярчук
27
Гомес
30
Гуменюк
9
Назаренко
23
Причиненко
10
Фещук
44
Велозу
25
Аруна
25
Аруна
44
Велозу
90
Безус
8
Макаренко
8
Макаренко
90
Безус
15
Драгович
12
Идейе
12
Идейе
15
Драгович
40
Путраш
19
Габовда
19
Габовда
40
Путраш
10
Фещук
11
Коробка
11
Коробка
10
Фещук
9
Назаренко
25
Калиниченко
25
Калиниченко
9
Назаренко
Остались в запасе
Динамо К
Таврия
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Остались в запасе
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Динамо К - Таврия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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