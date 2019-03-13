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    Калиниченко: «Роналду – это не просто космос. Это какое-то запредельное явления для современного мира»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины высказал мнение об игре нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0, первая встреча – 0:2).

    Португалец сделал хет-трик, что позволило туринцам выйти в четвертьфинал.

    «Роналду – это не просто космос, это какое-то запредельное явления для современного мира. Ну как он находит эту гребаную мотивацию???

    И ведь это не талант в чистом виде. Это – колоссальная работа, работа над собой, над всеми человеческими слабостями», – написал Калиниченко в твиттере.

    «Для меня это тоже самое главное. Вроде бы надо ввести Роналду в пантеон самых великих, но для этого нужно одно качество, в котором он точно лучше всех. И это – мотивация. Его умение себя мотивировать гениально», – ответил ему комментатор Василий Уткин.

    • За свою карьеру Роналду на клубном и международном уровне завоевал 27 титулов.
    • Португалец пять раз становился победителем престижной премии «Золотой мяч».

    Источник: Твиттер Максима Калиниченко

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    13.03.2019 12:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24279

      DOCTOR PENALTY 13 марта 2019, 16:11

      Как же неприятно читать эти строки мессионерам!!!...*****

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