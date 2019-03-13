Калиниченко: «Роналду – это не просто космос. Это какое-то запредельное явления для современного мира»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины высказал мнение об игре нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0, первая встреча – 0:2).

Португалец сделал хет-трик, что позволило туринцам выйти в четвертьфинал.

«Роналду – это не просто космос, это какое-то запредельное явления для современного мира. Ну как он находит эту гребаную мотивацию???

И ведь это не талант в чистом виде. Это – колоссальная работа, работа над собой, над всеми человеческими слабостями», – написал Калиниченко в твиттере.

«Для меня это тоже самое главное. Вроде бы надо ввести Роналду в пантеон самых великих, но для этого нужно одно качество, в котором он точно лучше всех. И это – мотивация. Его умение себя мотивировать гениально», – ответил ему комментатор Василий Уткин.