Калиниченко: «В «Днепре» водителю автобуса могли оторвать ноги, если он поедет задним ходом»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал одно из клубных правил. Автобус с командой не должен двигаться задним ходом.

«Много где есть такая традиция, не только в «Спартаке. Когда я еще мелкий в «Днепре» был, там могли водителю ноги оторвать, если он назад сдал. Но это только когда на игру ехали! В обычные дни хоть на крыше мог ездить», – сказал украинец.