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    Калиниченко: «В «Днепре» водителю автобуса могли оторвать ноги, если он поедет задним ходом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал одно из клубных правил. Автобус с командой не должен двигаться задним ходом.

    «Много где есть такая традиция, не только в «Спартаке. Когда я еще мелкий в «Днепре» был, там могли водителю ноги оторвать, если он назад сдал. Но это только когда на игру ехали! В обычные дни хоть на крыше мог ездить», – сказал украинец.

    • Калиниченко играл за «Спартак» с 2000 по 2008 год (134 матча в чемпионате России, 22 гола).
    • На счету футболиста 47 матчей за сборную Украины, семь голов.
    • Главное достижение за карьеру – две победы со «Спартаком» в чемпионате России (2000, 2001 годы).

    Источник: Sports.ru

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