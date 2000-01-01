Калиниченко: «В «Днепре» водителю автобуса могли оторвать ноги, если он поедет задним ходом»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал одно из клубных правил. Автобус с командой не должен двигаться задним ходом.
«Много где есть такая традиция, не только в «Спартаке. Когда я еще мелкий в «Днепре» был, там могли водителю ноги оторвать, если он назад сдал. Но это только когда на игру ехали! В обычные дни хоть на крыше мог ездить», – сказал украинец.
- Калиниченко играл за «Спартак» с 2000 по 2008 год (134 матча в чемпионате России, 22 гола).
- На счету футболиста 47 матчей за сборную Украины, семь голов.
- Главное достижение за карьеру – две победы со «Спартаком» в чемпионате России (2000, 2001 годы).