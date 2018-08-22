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    Калиниченко уволили из клуба второго украинского дивизиона

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко уволен из тренерского штаба украинского клуба «Полесье» вместе с главным тренером команды Александром Призетко.

    Им на смену пришел Анатолий Бессмертный, под руководством которого «Полтава» по итогам прошлого сезона вышла в УПЛ, после чего была расформирована.

    «Полесье» выступает во второй украинской лиге (группа А). После пяти туров занимает восьмое место. Команда вылетела из Кубка Украины в первом раунде.

    Призетко и Калиниченко были назначены в «Полесье» в конце декабря 2017 года.

    Источник: Facebook.com

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    22.08.2018 10:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 августа 2018, 11:34

      он и на ТВ неплохо получает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 августа 2018, 11:23

      Да , делом заниматься - это не языком в телевизоре трепать , эксперт ... !

      1
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 22 августа 2018, 11:22

      Причастность к спартаку это как волчий билет) Даже из 2ой Украинской лиги гонят)))

      2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 22 августа 2018, 10:57

      Как говорится первый блин комом.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > TAGANROG 161 22 августа 2018, 15:59

      У всех тренеров из Спартака все блины комом

      1
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