Калиниченко уволили из клуба второго украинского дивизиона

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко уволен из тренерского штаба украинского клуба «Полесье» вместе с главным тренером команды Александром Призетко.

Им на смену пришел Анатолий Бессмертный, под руководством которого «Полтава» по итогам прошлого сезона вышла в УПЛ, после чего была расформирована.

«Полесье» выступает во второй украинской лиге (группа А). После пяти туров занимает восьмое место. Команда вылетела из Кубка Украины в первом раунде.

Призетко и Калиниченко были назначены в «Полесье» в конце декабря 2017 года.