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    Анатолий Бессмертный

    Тренер
    Имя Анатолий
    Отчество Петрович
    Фамилия Бессмертный
    Гражданство Украина
    Дата рождения 21 января 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Полтава 5 3 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2013 Полтава 2 : 1 Олимпик
    27.07.2013 ФК Сумы 3 : 1 Полтава
    03.08.2013 Полтава 3 : 0 Сталь
    11.08.2013 Буковина 2 : 0 Полтава
    17.08.2013 Полтава 3 : 1 Десна
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