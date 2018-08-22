Александр Призетко
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Призетко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|31 января 1971
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Призетко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|31 января 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Металлист
|11
|4
|4
|3
|Дата
|Матч
|24.08.2022
|Рух
|1 : 2
|Металлист
|29.08.2022
|Металлист
|1 : 1
|Ингулец
|05.09.2022
|Александрия
|1 : 3
|Металлист
|11.09.2022
|Колос
|1 : 0
|Металлист
|01.10.2022
|Металлист
|1 : 6
|Шахтер
|07.10.2022
|Верес
|1 : 2
|Металлист
|15.10.2022
|Металлист
|3 : 2
|Ворскла
|23.10.2022
|Металлист
|0 : 1
|Днепр-1
|30.10.2022
|Львов
|1 : 1
|Металлист
|05.11.2022
|Заря
|3 : 2
|Металлист
|08.11.2022
|Металлист
|0 : 0
|Металлист 1925