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    Александр Призетко

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Призетко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 31 января 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Металлист 11 4 4 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.08.2022 Рух 1 : 2 Металлист
    29.08.2022 Металлист 1 : 1 Ингулец
    05.09.2022 Александрия 1 : 3 Металлист
    11.09.2022 Колос 1 : 0 Металлист
    01.10.2022 Металлист 1 : 6 Шахтер
    07.10.2022 Верес 1 : 2 Металлист
    15.10.2022 Металлист 3 : 2 Ворскла
    23.10.2022 Металлист 0 : 1 Днепр-1
    30.10.2022 Львов 1 : 1 Металлист
    05.11.2022 Заря 3 : 2 Металлист
    08.11.2022 Металлист 0 : 0 Металлист 1925
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