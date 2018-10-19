Калиниченко: «Очень не нравится «Локомотив», а «Ростов» – наоборот»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко дал прогноз о победителя матча 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».

«Москвичи в этом сезоне разрываются сразу на три фронта, поэтому седьмой строчке в РПЛ еще можно найти какое-либо оправдание. В Кубке России гол Эдера спас от поражения в матче с «Балтикой», а потом Миранчук вывел команду в следующую стадию.

В Лиге чемпионов ситуация у железнодорожников плачевная – поражения со счетом 0:1 от «Шальке» и 0:3 от «Галатасарая». Сегодняшний матч, с большой долей вероятности, пропустят Смолов, Эдер, Рыбус, Коломейцев и Фарфан по различным причинам.

Желто-синие пропустили только четыре гола в нынешнем розыгрыше, а у Ильи Абаева уже шесть «сухарей». С завидной легкостью удалось пройти «Сызрань-2003» в кубковой встрече, хотя в матче принимали участие резервисты. Лазарет пуст, это дает огромный карт-бланш перед стартом рандеву для Валерия Карпина.

Очень не нравится мне «Локомотив», а «Ростов» вызывает противоположные эмоции. Хозяева истощены большим количеством поединков и огромными потерями. Гости крайне интересны в данный момент, особенно это касается соперничества с грандами российского футбола. Думаю, у ростовчан вполне есть шансы обыграть такого разобранного соперника и забрать три очка. Рискую и беру чистую победу «Ростова», – считает Калиниченко.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Ростов» состоится в пятницу, 19 октября, в 20:30 по московскому времени.